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Россиянка родила и попыталась продать младенца за 300 тысяч рублей

Дело о продаже новорожденного мамой в Дагестане за 300 тыс. руб. рассмотрит суд
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Дагестане прокуратура Советского района Махачкалы утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая попыталась продать своего новорожденного ребенка. Ее обвиняют по статье «Торговля людьми» УК РФ.

Согласно версии правоохранительных органов, в 2024 году местная жительница родила ребенка в одном из роддомов республиканской столицы. После этого она продала новорожденную девочку женщине, с которой заранее договорилась о сделке. За младенца другая местная жительница отдала биологической матери ребенка 300 тысяч рублей.

«Уголовное дело прокуратурой направлено в Советский районный суд г. Махачкалы для рассмотрения по существу», — уточнили в надзорном ведомстве.

Фигурантке грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Махачкале женщина оставила младенца в молельной комнате при больнице и ушла.

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