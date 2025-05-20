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В Магадане ревнивец топором разгромил чужую машину

В Магадане мужчина из ревности разбил топором чужой автомобиль
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Пресс-служба УМВД России по Магаданской области

В Магаданской области муж заподозрил жену в измене и, вооружившись топором, решил отомстить своему сопернику. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратился 43-летний житель Магадана. Мужчина сообщил, что неизвестный повредил топором его автомобиль Toyota Vitz. Оперативники уголовного розыска установили, что преступление совершил 47-летний мужчина.

Заподозрив жену в измене из-за переписки в мессенджере, нетрезвый гражданин выбежал на улицу, взяв с собой топор. Рядом с подъездом стояла белая иномарка, ревнивец решил, что это машина соперника. Злоумышленник несколько раз ударил топором по капоту и лобовому стеклу. В салоне авто находился мужчина, который успел заблокировать двери и уехать.

С места происшествия полицейские изъяли топор, общий ущерб составил 650 тысяч рублей. Хулигана задержали, магаданец признался, что разгромил машину, не справившись с ревностью. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин выстрелил своему сопернику в голову из-за женщины.

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