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В Нью-Йорке зафиксировали значительный рост числа нападений на сотрудников полиции

В Нью-Йорке количество нападений на полицейских за шесть лет увеличилось на 63%
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NYPDnews/Twitter

Нью-Йорк за последние 6 лет столкнулся со значительным ростом числа нападений на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные данные полиции города.

По данным департамента полиции Нью-Йорка, с начала текущего года и по конец мая в городе было зафиксировано 970 нападений на полицейских. При этом за аналогичный период времени в 2019 году их число составляло 595 случаев.

Отмечается, что за шесть лет количество подобных инцидентов возросло на 63%. Относительно показателей прошлого года за тот же период, число нападений на сотрудников полиции увеличилось почти на 4,5%.

При этом с 2020-го по 2021-й — в период пандемии коронавируса — было зафиксировано наименьшее число нападений на полицейских. Однако с концом ковида начался его стремительный рост.

31 марта в Нью-Йорке хулиганы напали на автомобили полиции. Инцидент произошел в районе Куинс. Облаченные в капюшоны и клоунские маски сотни хулиганов стали забрасывать служебные машины различными предметами, бить в них стекла и прыгать по капотам и багажникам.

Ранее дорогие бутики в Нью-Йорке перешли на простые пакеты на фоне роста преступности.

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