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Общество
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К тушению пожара в заповеднике Липецкой области привлекли более 300 человек

Ситуация с пожаром в заповеднике Липецкой области стабилизировалась

Более 300 человек тушат возгорание в биосферном заповеднике в Усманском районе Липецкой области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, ситуация стабилизировалась.

«Все населенные пункты в зоне риска защищены дополнительными противопожарными полосами шириной в несколько метров. Угрозы жилым домам нет», — заверил чиновник.

Он добавил, что пробы атмосферного воздуха в населенных пунктах в районе возгорания соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Артамонов рассказал, что с огнем в районе борются уже третьи сутки. К тушению привлечена вертолетная группа и самолет Ил-76. Он также поблагодарил местных жителей за выдержку, спокойствие и готовность помочь.

Пожар на территории заповедника в Липецкой области начался 29 мая. Пламя быстро распространилось на площади около 300 га из-за сильного ветра. На территории биосферного заповедника в Усманском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.

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