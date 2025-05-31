В РФ будут выделять многомиллионные гранты научным центрам мирового уровня

Минобрнауки РФ: 10 НЦМУ будут получать гранты в размере до 320 млн рублей в год

Правительство РФ будет ежегодно предоставлять средства из федерального бюджета 10 научным центрам мирового уровня (НЦМУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования в Telegram-канале.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, средства будут предоставляться в виде гранта по итогам конкурсного отбора. При этом размер субсидии для каждого из отобранных НЦМУ составит до 320 млн рублей в год.

«Их (научных центров. — «Газета.Ru») деятельность будет направлена на разработку и внедрение в экономику важнейших наукоемких технологий, определенных указом президента Владимира Путина», — подчеркнул заместитель главы правительства.

Также в заявлении приводятся слова главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова. Он отметил, что на конкурсный отбор поступили заявки по всем семи приоритетным направлениям научно-технологического развития. Ожидается, что отобранные НЦМУ в будущем будут закреплены за профильными федеральными органами исполнительной власти.

«Это обеспечит максимально плотное взаимодействие сторон», — уточнил чиновник.

Из публикации следует, что всего на конкурс поступило 46 заявок. В результате отбор прошли Центр кибернетической медицины и нейропротезирования, НЦМУ «Интеллектуальные беспилотные авиационные системы», Центр рационального использования редкометального сырья и еще семь организаций.

Ранее в правительстве РФ оценили роль научных центров в выводе новых технологий на рынок.