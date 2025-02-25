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Чернышенко подвел итоги работы научных центров мирового уровня

Дмитрий Чернышенко: НЦМУ помогают быстро вывести технологии на рынок
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Пресс-Служба вице-премьера Д.Н.Чернышенко

Научные центры мирового уровня (НЦМУ) позволяют быстро вывести востребованные технологии на рынок, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках совещания о результатах деятельности НЦМУ за пять лет, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Он отметил, что НЦМУ были созданы в рамках национального проекта «Наука и университеты» в 2020 году.

«По поручению президента России Владимира Путина новый этап развития НЦМУ будет реализовываться в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ», — рассказал Чернышенко.

Он напомнил, что на ближайшей неделе в России будет объявлен конкурс по поддержке НЦМУ.

«Конкурс этого года будет направлен на создание центров такого формата, как действующие, но с прицелом на разработку и внедрение важнейших наукоемких технологий до шестого уровня технологической готовности включительно», — рассказал вице-премьер.

Также на совещании глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил, что НЦМУ помогают создать для молодых ученых возможности руководить научными проектами. Он добавил, что это мотивирует молодых специалистов повышать престижность профессии ученого.

В совещании также приняли участие ректоры различных вузов России, среди которых ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской, ректор Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева Владимир Трухачев и другие.

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