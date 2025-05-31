На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

СМИ заявили, что пророчества Серафима Саровского о России начали сбываться

ИА «Кулик»: пророчества Серафима Саровского о судьбе России начали сбываться
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Пророчества святого Серафима Саровского о судьбе России начали воплощаться в жизнь. Об этом сообщает информационное агентство «Кулик».

Журналисты отметили, что святой часто говорил о революции и падении монархии. Также Саровский предупреждал о гонениях на священнослужителей и крушении храмов. Тем не менее, по данным авторов материала, святой заявлял, что Россия будет лучом света, а трудности сделают страну сильнее.

«Когда Россия возвысится над всем сущим, вы узрите, что она осталась единственной, под защитой Божьей. Ему угодно, чтобы она стала центром объединения и правила миром», — цитирует агентство пророчество Саровского.

В апреле дочь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала, что политик оставил «тайное пророчество», касающееся отношений России и США. По ее словам, ее отец сделал прогноз в начале нулевых, когда к власти в Штатах пришел Джордж Буш – младший.

Ранее Лукашенко вспомнил о пророчестве, за которое его критиковали в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами