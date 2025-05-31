Пророчества святого Серафима Саровского о судьбе России начали воплощаться в жизнь. Об этом сообщает информационное агентство «Кулик».

Журналисты отметили, что святой часто говорил о революции и падении монархии. Также Саровский предупреждал о гонениях на священнослужителей и крушении храмов. Тем не менее, по данным авторов материала, святой заявлял, что Россия будет лучом света, а трудности сделают страну сильнее.

«Когда Россия возвысится над всем сущим, вы узрите, что она осталась единственной, под защитой Божьей. Ему угодно, чтобы она стала центром объединения и правила миром», — цитирует агентство пророчество Саровского.

В апреле дочь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала, что политик оставил «тайное пророчество», касающееся отношений России и США. По ее словам, ее отец сделал прогноз в начале нулевых, когда к власти в Штатах пришел Джордж Буш – младший.

Ранее Лукашенко вспомнил о пророчестве, за которое его критиковали в России.