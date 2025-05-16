В кабмине РФ высказались о выделении средств на восстановление Курской области

Объем средств, который будет выделен из государственного бюджета на восстановление приграничных районов Курской области, определят после завершения разминирования территории. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

В пятницу, 16 мая, он принял участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Мероприятие проходит в Казани.

«Сейчас идет оценка тех населенных пунктов, где уже оперативная обстановка позволяет делать эту оценку. По мере того как оперативная обстановка будет улучшаться и будут отодвинуты от территории РФ вооруженные силы противника, мы проведем этот анализ, проведем разминирование», — сказал вице-премьер.

По его словам, сейчас существует «серьезный сдерживающий фактор» для определения необходимого на восстановление Курской области объема средств. Он заключается в заминированности территории.

Марат Хуснуллин добавил, что программа восстановления приграничного региона будет разработана совместно с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Далее авторы плана представят его руководству страны и после согласования начнут по нему работать.

Ранее в правительстве РФ назвали возможные сроки разминирования территории Курской области.