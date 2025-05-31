На ВДНХ стартовал фестиваль «Движения Первых»

На ВДНХ 31 мая и 1 июня проходит фестиваль «Движения Первых», приуроченный к международному Дню защиты детей. Праздник собрал более 2000 школьников и студентов не только со всей России, но и еще из 26 стран мира, сообщают организаторы мероприятия.

Следующие два дня участников ждет масштабная программа: работа двух сцен «Главная» и «Костровая», «Шествие дружбы», полезные мастер-классы, встречи с олимпийскими чемпионами и десятки выступлений популярных артистов.

Старт фестивалю дала торжественная церемония открытия на площади фонтана «Дружба народов». С приветствием к участникам фестиваля обратился президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил школьников, родителей, педагогов и наставников с наступающим международным Днем защиты детей.

«Именно семья с детьми, ее интересы и благополучие — в центре всех наших решений, всех проектов, связанных с национальным развитием. Это очень важно сейчас, поскольку прямо влияет на уровень и качество жизни. Но это и работа на будущее, на то, чтобы сохранить и приумножить все, что определяет судьбу и характер нашей страны», — сказал Владимир Путин.

Почетным гостем церемонии открытия стал начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

«Сегодня буквально вся страна собралась на этой площадке. 31 мая, последний день весны, а завтра начинаются лето и каникулы. Я желаю вам провести эти каникулы так, чтобы вы отдохнули, набрались новых впечатлений, нашли новых друзей. Проведите это лето с пользой. Мне доверена честь объявить международный фестиваль «Движения Первых» открытым», — отметил Сергей Новиков.

Фестиваль «Движения Первых» проходит во всех 89 регионах с 31 мая по 1 июня и посвящен международному Дню защиты детей. Центральной площадкой стала ВДНХ в Москве. На два дня мероприятие станет главной площадкой детства для всей страны. Здесь дети и взрослые видят реальные возможности для молодежи в России, знакомятся с ценностями «Движения Первых», общаются с экспертами и известными спикерами.