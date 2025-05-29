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Сбер пригласил россиян отметить День защиты детей на ВДНХ

Сбер проведет на ВДНХ праздник в честь Дня защиты детей
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сбер проведет на ВДНХ 31 мая и 1 июня международный фестиваль детства и юности «Фестиваль движения первых» в честь Дня защиты детей, сообщает пресс-служба банка.

В рамках фестиваля для гостей проведут мастер-классы, подарят подарки и научат новому в игровой форме.

В образовательной зоне дети смогут пройти отборочную игру с роботом от «Школы 21» или проверить свои знания в ИТ-квизе. Также СберОбразование проведет мастер-классы по функциональной грамотности.

В технологической зоне оборудуют пространство с GigaChat, в котором желающие смогут создать собственных AI-персонажей. С помощью сервиса Kandinsky 3D гости также смогут создать различные 3D-модели с геометрией и текстурой на основе текстового описания или изображения.

Кроме того, для детей и подростков будет работать лекторий Сбера, где ребят ждут мультфильмы от «Союзмультфильма», игры, квизы, лекции и другие активности.

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