В Москве работников автосалонов задержали за мошенничество

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале о задержании в Москве шестерых участников мошеннической схемы с автосалонами.

Правоохранители выяснили, что преступники выдавали себя за сотрудников трех крупных автосалонов на юге Москвы. Эти салоны продавали новые и подержанные машины разных марок, включая премиум-класс.

Подозреваемые создали сайт и публиковали на нем объявления о продаже автомобилей по привлекательным ценам. Они также использовали популярные интернет-платформы для продвижения своих услуг. В офисах автоцентров менеджеры применяли психологическое давление на клиентов, затягивая сделки и предлагая кредиты на невыгодных условиях. В результате стоимость машин значительно увеличивалась из-за навязанных дополнительных услуг. Часто приобретенные автомобили оказывались технически неисправными.

В отношении задержанных возбуждено 19 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, которые соединены в одно производство.

24 мая сообщалось, что в Тверской области сотрудники полиции задержали пособника мошенников, который выманил у местного бизнесмена более 5 млн рублей под видом инвестиций. Сотрудники полиции установили его личность — им оказался 36-летний житель Подмосковья. В отделе полиции он сознался в том, что похищенные деньги переводил своим удаленным кураторам за вознаграждение. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее москвичка поверила в замену кода на домофоне и лишилась 14,5 млн рублей.