В Германии в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека

NGZ: два человека погибли при падении самолета на дом в немецком Коршенбройхе

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в городе Коршенбройхе на западе Германии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Neuss-Grevenbroicher Zeitung (NGZ).

В материале отмечается, что воздушное судно упало на землю примерно в 12:30 по местному времени (13:30 мск).

«По последним данным, два человека погибли», — подчеркивается в статье со ссылкой на немецкие правоохранительные органы.

В тексте не уточняется, кто именно погиб в результате авиакатастрофы — те, кто находился в самолете, или те, кто был на земле. При этом журналисты добавили, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в городе Коршенбройхе днем 31 мая. Воздушное судно рухнуло во дворе частного жилого дома, задев фасад здания. В результате часть стены получила серьезные повреждения. Кроме того, здесь начался пожар.

Как выяснили журналисты, пилот самолета собирался совершить посадку в аэропорту города Мёнхенгладбаха. Однако во время полета он сообщил диспетчерам о возникших на борту технических неполадках. Предположительно, проблема возникла в работе двигателя.

Ранее в Южной Корее в результате крушения военного самолета погибли как минимум два человека.