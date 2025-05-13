В Верховной раде рассказали, кто формирует повестку дня на Украине

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что повестку дня в стране формирует маргинальное меньшинство. Пост с соответствующим содержанием парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, такая ситуация на Украине наблюдалась всегда.

«Громкое, маргинальное меньшинство — эти недостающие 5% — берут на себя право формировать повестку дня. И в какой-то момент начинает казаться, что вся страна такая», — написал законодатель.

Он дополнил публикацию видеозаписью, на которой женщина демонстративно рвет и выбрасывает книги русских писателей А. П. Чехова и Ф. М. Достоевского. Дмитрук признался, что подобные поступки соотечественников не перестают его удивлять.

«Беда приходит к тем, кто не чтит свою историю и уничтожает свою духовность, культуру и литературу», — подчеркнул депутат.

6 мая украинское издательство «Абрикос» сообщило о решении уничтожить тираж книги для детей «Будиночок мрії» («Домик мечты»), автором которой является проживающая в Шотландии писательница Юлианна Караман. Причиной послужили жалобы жителей Украины на то, что женщина ведет свои страницы в социальных сетях на русском языке.

Ранее на Украине оценили возможность введения запрета на изучение русского языка в школах.