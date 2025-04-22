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В Уфе подростки украли статую матери с памятника многодетной семье

МВД РФ: в Уфе задержали четверых подростков, повредивших памятник семье
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МВД по Республике Башкортостан

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подростков, повредивших арт-объект в городе Уфе в Башкирии. Об этом сообщило региональное управление министерства внутренних дел РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 22 апреля. Сотрудники уголовного розыска, проезжая на автомобиле по улице Бессонова, обратили внимание на группу подростков — трех девушек и одного молодого человека. Несовершеннолетние тащили по земле статую матери, которая является частью памятника многодетной семье.

«Судя по их поведению, [молодые люди] пытались спрятать ее», — говорится в заявлении.

В результате стражи порядка задержали подростков и доставили их в отдел полиции. Из публикации следует, что нарушителями оказались две девушки 2006 года рождения, а также молодой человек и девушка 2009 года рождения.

«[Они] совершили порчу арт-объекта, сломали один из памятников и пытались унести его с места происшествия», — пояснили в министерстве.

Там добавили, что с несовершеннолетними были проведены профилактические беседы. Кроме того, правоохранители инициировали проверку и в дальнейшем должны будут принять необходимые процессуальные решения.

Ранее в Югре мужчина сломал памятник «Защитникам Донбасса».

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