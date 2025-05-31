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Общество
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В Вологодской области потушили пожар на лесопильном предприятии

МЧС РФ: огнеборцы ликвидировали пожар на лесопильном предприятии под Вологдой

Сотрудники экстренных служб потушили пожар на территории лесопильного предприятия в поселке Новатор, расположенном в Великоустюгском округе Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

«На месте продолжают работу сотрудники дознания МЧС РФ, причина случившегося устанавливается», — подчеркнули в ведомстве.

Пожар на территории лесопильного предприятия в поселке Новатор начался в ночь на 31 мая. Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану около 00:00 (совпадает с мск).

На место прибыли сотрудники экстренных служб и установили, что огонь охватил готовую продукцию. Пламя распространилось на площади 1500 квадратных метров, всего к его ликвидации привлекли 55 специалистов и 26 единиц техники. Из них 24 человека и 10 единиц техники направило МЧС РФ.

28 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что на улице Красной в подмосковном городе Солнечногорске загорелся магазин строительных материалов. После этого огонь перекинулся на рынок «Армения Маркет».

Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, площадь пожара составила 2100 квадратных метров. На место происшествия направили 60 сотрудников экстренных служб и 18 единиц техники, которым удалось ликвидировать открытое горение.

Ранее в Челябинске засняли на видео крупный пожар в районе промышленной зоны.

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