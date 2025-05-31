Осужденный главарь ульяновской банды добивается через суд мыльницы и губок

Отбывающий пожизненное заключение в колонии Пермского края главарь ульяновской банды Григорий Акопян подал иск в суд, требуя вернуть ему право на пользование мыльницей, губками для посуды, чистящими средствами и другими бытовыми предметами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Осужденный обратился с административным иском, в котором заявил, что действия Усольской прокуратуры, ограничившей перечень разрешенных к хранению в камере предметов, нарушают его права. Он настаивает, что должен иметь возможность пользоваться личными принадлежностями и находиться в приемлемых бытовых условиях.

Кроме того, Акопян потребовал компенсацию в размере 50 тыс. рублей за моральный вред. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако Пермский краевой суд отменил это решение, указав на процессуальные нарушения, и направил дело на повторное рассмотрение.

Акопян возглавлял банду, которая в 2001 году совершила серию разбойных нападений в нескольких районах Ульяновской области. В 2004 году суд приговорил его к пожизненному лишению свободы, а пятеро его сообщников получили от 13 до 18 лет колонии строгого режима.

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