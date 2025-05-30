В Екатеринбурге отправили под стражу директора центра по приему экзаменов у мигрантов

Суд избрал меру пресечения директору Центра по приему экзаменов для иностранных граждан и лиц без гражданства в Екатеринбурге. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, женщина участвовала в организации незаконной миграции в составе группы. Помимо этого, она превысила должностные полномочия.

Так как директор центра совершила преступление, которое расценивается как тяжкое, ее отправили под арест до 27 июля 2025 года. Также на решение суда повлияло то, что женщина могла бы скрыть доказательства, оказать давление на других участников процесса или скрыться от сотрудников СК.

Накануне стало известно об аресте девяти человек, которых подозревают в организации незаконной миграции. Следователи полагают, что члены ОПГ фиктивно регистрировали мигрантов и давали ответы на вопросы теста по русскому языку. При этом сами иностранцы не знали даже основ предмета.

Ранее в Перми накрыли ОПГ, выдававшую мигрантам поддельные сертификаты по русскому языку.