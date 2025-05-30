Врач раскрыла, может ли навредить здоровью резкий отказ от курения

Врач Демьяновская: резкий отказ от курения не может навредить здоровью

Резкий отказ от курения может сопровождаться неприятными симптомами, такими как раздражительность, неконтролируемое чувство голода и бессонница, однако никакого вреда для здоровья не несет. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Как отмечал в интервью газете «Известия» врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин, первые дни после отказа от курения самые сложные, но квалифицированная психологическая помощь, поддержка близких и активный образ жизни помогут преодолеть барьер.

«Курение само по себе наносит организму куда больший вред, чем любые проявления синдрома отмены. Чтобы облегчить отказ от сигарет, рекомендуется действовать комплексно — сочетать медикаментозную поддержку, физическую активность и изменение рациона», — продолжила Демьяновская.

Чтобы уменьшить тягу к курению, она посоветовала использовать никотинсодержащие пластыри, жвачки и спреи, а также регулярно заниматься спортом, поскольку физические нагрузки способствуют выведению токсинов и выработке эндорфинов.

Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Московской области Виталий Холдин до этого объяснил, почему курильщики сильнее остальных подвержены стрессу. По его словам, никотин является психостимулятором и негативно влияет на состояние эндокринной системы, повышая уровень кортизола — так называемого гормона стресса.

Ранее россиянам рассказали о штрафах за курение на балконе.