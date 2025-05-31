Неизвестные беспилотники сопроводили немецкое полицейское судно

Spiegel: БПЛА сопровождали немецкое патрульное судно, следившее за судном из РФ

Неизвестные беспилотники сопровождали немецкое патрульное судно, следившее за российским судном. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По информации издания, судно «BP 81 Potsdam» следил за направлявшимся в Бельгию российским грузовым судном к северу от острова Боркум в Северном море. Инцидент произошел 17 мая.

«Федеральная полиция насчитала семь беспилотников, которые сопровождали как грузовое судно, так и патрульное судно», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что патрулирование продолжалось в течение трех часов.

Авторы издания предположили, что беспилотники были российскими.

До этого портал Yle Novosti со ссылкой на заявление финского Минобороны писал, что два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии.

Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло днем 23 мая в районе Порвоо.

Ранее в Финляндии зафиксировали несанкционированные полеты беспилотников.