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Неизвестные беспилотники сопроводили немецкое полицейское судно

Spiegel: БПЛА сопровождали немецкое патрульное судно, следившее за судном из РФ
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Shutterstock

Неизвестные беспилотники сопровождали немецкое патрульное судно, следившее за российским судном. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По информации издания, судно «BP 81 Potsdam» следил за направлявшимся в Бельгию российским грузовым судном к северу от острова Боркум в Северном море. Инцидент произошел 17 мая.

«Федеральная полиция насчитала семь беспилотников, которые сопровождали как грузовое судно, так и патрульное судно», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что патрулирование продолжалось в течение трех часов.

Авторы издания предположили, что беспилотники были российскими.

До этого портал Yle Novosti со ссылкой на заявление финского Минобороны писал, что два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии.

Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло днем 23 мая в районе Порвоо.

Ранее в Финляндии зафиксировали несанкционированные полеты беспилотников.

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