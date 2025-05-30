Россиянка потеряла 6 млн рублей после общения с мужчиной с сайта знакомств

В Ярославле 46-летняя женщина потеряла около 6 млн рублей после общения с мужчиной с сайта знакомств. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда местная жительница познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Новый знакомый предложил ей инвестировать средства в фондовые торги с обещанием высоких дивидендов. Женщина поверила ему, перешла по предоставленной ссылке, ввела данные своей банковской карты и начала переводить деньги.

В результате действий аферистов потерпевшая оформила два онлайн-кредита на 3 млн рублей, а также перевела все свои сбережения. Общий ущерб составил около 6 млн рублей, которые были перечислены на подконтрольный злоумышленникам «брокерский счет» и стали недоступны для возврата. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее мошенники пообещали петербургской пенсионерке премию и украли у нее 4,6 млн рублей.