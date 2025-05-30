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Общество
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Мошенники пообещали петербургской пенсионерке премию и украли у нее 4,6 млн рублей

В Петербурге пенсионерка обогатила мошенников на 4,6 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Петербурге 79-летняя местная жительница поверила в «премию», обещанную мошенниками, и лишилась сбережений. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 28 апреля, когда пожилой петербурженке позвонила неизвестная женщина. Она предложила пенсионерке получить денежную премию и убедила ее сообщить персональные данные. Позже жертве позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что пенсионерка стала жертвой мошенников, и предложил перевести сбережения на «безопасный счет».

Пенсионерка последовала инструкциям аферистов. С 6 по 14 мая у дома на улице Васи Алексеева женщина передала неизвестным в общей сложности 4,6 миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Приметы злоумышленников пенсионерка не запомнила, видеонаблюдение в районе происшествия отсутствует.

Ранее российская пенсионерка перехитрила мошенников и не дала украсть им свои сбережения.

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