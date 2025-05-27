Пьяный мужчина катался по улицам Петербурга и угрожал водителям пистолетом

В Приморском районе Петербурга задержали жителя Ленинградской области, который сел пьяным за руль. Об этом сообщает «Дорожный инспектор».

По данным паблика, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения ездил по городу и угрожал пистолетом водителям транспортных средств, которых встречал на своем пути, среди них – маршрутка и легковые автомобили. Очевидцы обратились в полицию.

«Заявку оперативно отработали инспекторы ДПС Госавтоинспекции Приморского района, задержавшие неадеквата у дома 58 по Комендантскому пр.», – сообщается в публикации.

Во время задержания выяснилось, что в салоне находился пассажир, он тоже был пьян. В машине нашли травматический пистолет, на ношение которого у хозяина было разрешение. Также полицейские обнаружили два ножа, охотничьи и травматические патроны.

По словам молодого человека, ранее он пытался устроиться на работу в ППСП Приморского района.

Ранее в Тобольске осудили таксиста, который приставил пистолет к голове пассажира.