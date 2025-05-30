Красноярец месяцами истязал двухлетнего пасынка

В Красноярске суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в истязании пасынка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 24-летний отчим четыре месяца наносил двухлетнему ребенку травмы.

«С заявлением об истязании мальчика в правоохранительные органы обратилась его бабушка, когда обнаружила у внука телесные повреждения», – сообщается в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли ребенка из семьи и временно передали бабушке. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье об истязании. На данный момент он арестован, под стражей он пробудет два месяца, до 28 июля.

Известно, что мать наблюдала за происходящим и хотела вмешаться, но возлюбленный якобы не давал ей защитить пострадавшего и утверждал, что ребенок «мальчик, а не девочка, и должен самостоятельно успокаиваться».

Ранее в российском регионе отец-одиночка напивался и систематически избивал дочь ремнем.