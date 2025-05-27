Отец-одиночка напивался и систематически избивал дочь ремнем в российском регионе

В Калининградской области отца-одиночку будут судить за систематические избиения восьмилетней дочери. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось в ноябре прошлого года в Багратионовском районе. 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал свою дочь руками и кожаным ремнем. Отмечается, что один из эпизодов связан с наказанием за испорченные школьные тетради.

Девочка была изъята из семьи, сейчас она проходит реабилитацию. Ее отца поместили в следственный изолятор по обвинению в истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Калужской области отец полтора года истязал дочь-школьницу. Он регулярно наносил девочке побои, причинял физические и моральные страдания.

Ранее в Прикамье приемная мать заставила сына съесть окурки и спички.