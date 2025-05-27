На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец-одиночка напивался и систематически избивал дочь ремнем в российском регионе

В Калининградской области отец-одиночка систематически избивал дочь ремнем
close
Shutterstock

В Калининградской области отца-одиночку будут судить за систематические избиения восьмилетней дочери. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось в ноябре прошлого года в Багратионовском районе. 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал свою дочь руками и кожаным ремнем. Отмечается, что один из эпизодов связан с наказанием за испорченные школьные тетради.

Девочка была изъята из семьи, сейчас она проходит реабилитацию. Ее отца поместили в следственный изолятор по обвинению в истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Калужской области отец полтора года истязал дочь-школьницу. Он регулярно наносил девочке побои, причинял физические и моральные страдания.

Ранее в Прикамье приемная мать заставила сына съесть окурки и спички.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами