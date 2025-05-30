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Общество
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Россиянка за деньги зарегистрировала у себя дома 57 мигрантов и попалась полиции

В Тюмени женщина фиктивно зарегистрировала у себя дома 57 мигрантов и попалась
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Тюмени 56-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала у себя дома 57 мигрантов за денежное вознаграждение. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает tmn.aif.ru.

Жительница города организовала незаконный бизнес по оформлению временной регистрации для иностранных граждан в своей квартире на улице Вересковой. С мая прошлого года женщина за плату в 500 рублей с человека оформляла прописку приезжим из стран ближнего зарубежья, зная, что фактически они проживать по этому адресу не будут.

Правоохранительные органы собрали достаточные доказательства для возбуждения уголовного дела. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее мать участника СВО зарегистрировала у себя 102 мигрантов и попала под суд.

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