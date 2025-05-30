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Трехметровый питон укусил мужчину за половой орган в туалете

В Таиланде питон укусил мужчину в туалете, когда тот решил справить нужду
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Shutterstock

Житель Бангкока оказался в больнице после того, как обнаружил змею в своей ванной комнате. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в провинции Чаченгсао. 38-летний мужчина решил справить нужду, но в какой-то момент почувствовал острую боль. Выяснилось, что в туалет пробрался трехметровый питон, который и укусил тайца за половой орган.

Самостоятельно освободиться от хватки змеи мужчина не смог, поэтому позвал жену. В какой-то момент пострадавший потерял сознание из-за большой кровопотери. Медики оказали пациенту всю необходимую помощь.

Спасатели извлекли питона из туалета, для этого им пришлось разобрать часть санузла. Позже змею поместили в специальный мешок и выпустили. Специалисты предположили, что в жилье тайца она попала, проплыв по трубам.

Подобный случай произошел в Таиланде в середине месяца. Ночью мужчина хотел справить нужду, но отказался от затеи, так как заметил в туалете свернувшегося большого питона.

Ранее в Москве местный житель обнаружил змею в лифте.

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