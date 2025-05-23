Мужчина встал ночью в туалет, но передумал справлять нужду из-за незваного гостя в унитазе

Житель Бангкока решил ночью справить нужду, но передумал, когда нашел в туалете огромного питона. Об этом сообщает издание The Bangkok Post со ссылкой на пост местного жителя в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Мужчина рассказал, что инцидент произошел 16 мая. В ту ночь, по его словам, он пережил сильнейший приступ страха за всю жизнь.

«Обнаружил вот это у себя в туалете в три часа ночи. Вероятно, мне понадобится некоторое время, чтобы прийти в себя», — прокомментировал автор поста опубликованную фотографию.

На ней видно, что в унитазе аккуратно свернулся большой питон. После неожиданной находки мужчина связался со спасателями. Через час сотрудники экстренных служб были на месте и извлекли рептилию из сантехники.

Подписчики мужчины посоветовали ему регулярно наливать в унитаз чистящее средство, которое отпугивает змей из-за повышенной кислотности. Также автору поста порекомендовали впредь закрывать сливные отверстия специальными крышками, держать крышку на унитазе опущенной, и смывать воду перед тем, как поднять ее.

Ранее сообщалось, что семейство питонов выгнало таиландца из собственного дома.