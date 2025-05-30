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Общество
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Пьяный москвич надругался над дочерью и получил девять лет колонии

В Москве мужчину осудили за надругательство над собственной дочерью
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Depositphotos

В Москве местному жителю, надругавшемуся над своей дочерью, вынесли приговор. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 26 сентября 2024 года. Ранее неоднократно судимый житель столицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на проезде Дежнева, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери. О произошедшем девочка рассказала родственнице, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Бабушкинский районный суд, рассмотрев собранные следствием доказательства, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о насильственных действиях сексуального характера. Суд учел отягчающие обстоятельства — совершение преступления в отношении несовершеннолетней родственницы и состояние алкогольного опьянения. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее крымчанин надругался над семилетней падчерицей в котельной и получил 12 лет колонии.

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