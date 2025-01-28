Топ-менеджер «Росатома» признался в получении многомиллионной взятки

Топ-менеджер ГК «Росатом» Геннадий Сахаров признал вину в получении взятки в размере 32,6 млн руб. от генерального директора «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, которые были заключены с подведомственными ГК «Росатом» организациями. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении документы.

«Сахаров Г.С. заявил о признании вины и о раскаянии», — отмечается в материалах дела.

Мужчина ранее занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и госэкспертизе госкорпорации «Росатом». С начала 2024 года, как рассказали в «Росатоме», Сахаров был переведен на должность руководителя по контролю проектов сооружения.

В данный момент обвиняемый находится в СИЗО. Защита просила смягчить ему меру пресечения, подчеркивая, что он награжден государственными и ведомственными наградами, а его несовершеннолетний сын страдает тяжелым заболеванием. Последний раз срок ареста Сахарова был продлен до 14 апреля, как и срок следствия.

В ноябре Мещанский суд города Москва приступил к рассмотрению дела по существу.

Второго фигуранта Элгудж Кокосадзе обвинили в даче взятки должностному лицу организованной группой в крупном размере. Он признал вину еще до начала процесса.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в конце марта, обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Сахаров не признал вину в деле о взятке.