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Общество
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Россиянин изрезал ножом жену из-за подаренных продуктов

В Тюмени мужчина изрезал жену ножом и заставил клясться в верности
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Тюмени отделался исправительными работами за нападение на жену, мужчина изрезал ей руку ножом из-за ревности. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

Инцидент произошел в марте 2025 года, обвиняемый вернулся домой и увидел на столе продукты, которых не покупал. Жена объяснила, что получила их в подарок от знакомого в честь дня рождения.

Ревнивец схватил супругу, достал из кармана перочинный нож и сделал несколько разрезов на ладони женщины, заставив ее поклясться в верности. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.

До этого сообщалось, что в Ачинске пьяная женщина напала на мужа с ножом в подъезде многоэтажки и бегала за ним по этажам. Пострадавший госпитализирован с несколькими ножевыми ранениями спины. Нападавшую удалось задержать. По словам местных жителей, пара злоупотребляет спиртными напитками. У супругов есть двое детей — дочь ходит в школу, сын — в детский сад. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мужчина несколько раз ударил ножом соседа за то, что тот назвал его жену сплетницей.

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