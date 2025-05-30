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В Минцифры назвали преимущества от создания российского мессенджера

Минцифры: национальный мессенджер укрепит независимость России
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Global Look Press

Создание национального мессенджера в России укрепит технологическую независимость страны, усилит конкуренцию с зарубежными платформами и снизит уровень кибермошенничества. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.

В министерстве подчеркнули, что до настоящего момента в России отсутствовал собственный аналог подобных сервисов.

«Появление национальной платформы — ключевой шаг для развития цифрового суверенитета. Она повысит безопасность граждан и сделает использование онлайн-сервисов более защищенным», — заявили в ведомстве.

Новая платформа будет совмещать функции мессенджера с возможностью получения государственных и муниципальных услуг. В частности, пользователи смогут подтверждать возраст без предъявления паспорта.

Законопроект предусматривает внедрение цифрового удостоверения личности, которое по желанию владельца сможет заменить физические документы. Соответствующие поправки ко второму чтению документа уже внесены в Государственную думу. Многофункциональное решение исключит необходимость дублирования данных в разных системах.

30 мая глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что в настоящее время в России создается замена этих мессенджеров. Российский национальный сервис выйдет на новый уровень функциональности, он станет осознанным выбором каждого россиянина, резюмировал депутат. По его словам, WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать требования российского законодательства, пользуясь тем, что им нет замены.

Ранее Telegram оштрафовали на 4 млн рублей.

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