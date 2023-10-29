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В Москве пытались обокрасть синагогу

Baza: в Москве по подозрению в краже из синагоги задержали девушку

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Shutterstock

В Москве из синагоги на улице Большая Бронная вынесли ценные предметы, по подозрению в краже задержали девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел утром 28 октября. Как пишет Baza, девушка зашла в синагогу и забрала предметы, которые находились в общем доступе: грааль, молитвенная книга и диски с молитвами.

Ее задержали.

Другие подробности не приводятся.

11 октября сообщалось, что в Москве у бывшего исполнительного директора российского Красного Креста Татьяны Фасио украли драгоценности на 410 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что уборщица украла у дочери актера Дмитрия Назарова 3,5 млн рублей.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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