В Москве пытались обокрасть синагогу

В Москве из синагоги на улице Большая Бронная вынесли ценные предметы, по подозрению в краже задержали девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел утром 28 октября. Как пишет Baza, девушка зашла в синагогу и забрала предметы, которые находились в общем доступе: грааль, молитвенная книга и диски с молитвами.

Ее задержали.

Другие подробности не приводятся.

11 октября сообщалось, что в Москве у бывшего исполнительного директора российского Красного Креста Татьяны Фасио украли драгоценности на 410 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что уборщица украла у дочери актера Дмитрия Назарова 3,5 млн рублей.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.