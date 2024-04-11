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ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве

ФСБ пресекла подготовку теракта в культовом еврейском учреждении Москвы

Силовики пресекли деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, который планировал теракт в синагоге в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

«<…> пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы», — уточнили в сообщении.

В спецслужбе не исключили, что взрыв мог прозвучать в момент массового скопления верующих в синагоге. Задержанный заранее провел разведку и купил компоненты, чтобы изготовить самодельное взрывное устройство.

Сотрудники ФСБ установили, что иностранец, 2002 года рождения, отбывая у себя на родине наказание за уголовное преступление, контактировал с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера. Под их влиянием он стал разделять идеологию запрещенной в России международной организации.

До этого сотрудники ФСБ задержали двоих россиян за организацию диверсионного сообщества.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.

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