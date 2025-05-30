Суд признал незаконными действия «Победы», сократившей размеры ручной клади

Щербинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры, признав незаконными действия авиакомпании «Победа» по сокращению допустимых размеров ручной клади. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В ходе проверки, инициированной ведомством, установлено, что перевозчик злоупотребил правом определения габаритов, уменьшив допустимую ширину до четырех сантиметров.

В заявлении сказано, что «Победа» умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению (например, портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и т.д.).

До этого Артем Кузьмин, заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий Туту, в беседе с «Газетой.Ru» развеял популярные авиамифы и рассказал, как на самом деле можно сэкономить на перелете.

Ранее были названы правила, которые помогут избежать оплаты перевеса багажа в аэропорту.