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Общество
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Суд признал незаконными действия «Победы», сократившей размеры ручной клади

Суд признал незаконным сокращение размеров ручной клади авиакомпанией «Победа»
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Щербинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры, признав незаконными действия авиакомпании «Победа» по сокращению допустимых размеров ручной клади. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В ходе проверки, инициированной ведомством, установлено, что перевозчик злоупотребил правом определения габаритов, уменьшив допустимую ширину до четырех сантиметров.

В заявлении сказано, что «Победа» умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению (например, портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и т.д.).

До этого Артем Кузьмин, заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий Туту, в беседе с «Газетой.Ru» развеял популярные авиамифы и рассказал, как на самом деле можно сэкономить на перелете.

Ранее были названы правила, которые помогут избежать оплаты перевеса багажа в аэропорту.

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