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Площадь пожара в заповеднике в Липецкой области достигла 300 га

МЧС: площадь пожара в заповеднике в Липецкой области достигла 300 га
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Максим Богодвид/РИА Новости

Площадь пожара в Воронежском заповеднике в Усманском районе Липецкой области достигла 300 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

«Площадь возгорания в заповеднике увеличилась до 300 га», — говорится в сообщении.

Там отметили, что специалисты работают круглосуточно и делают все возможное для ликвидации пожара и его последствий.

Немногим ранее сообщалось, что в Воронежском заповеднике в Липецкой области площадь пожара достигла 200 га. Причина возгорания — оборванные провода линии электропередачи (ЛЭП) на железной дороге. Вблизи очага возгорания находятся два населенных пункта — прямой угрозы из-за пожара для них нет, но возникло большое задымление. На данный момент в тушении пожара принимают участие более 150 человек и 55 единиц техники.

Ранее в МЧС сообщили, что будут искать поджигателей лесов через спутники.

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