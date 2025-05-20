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Мужчина увлекся уколами филлера в пенис и чуть его не лишился

Folha: бразилец едва не лишился пениса, пытаясь его увеличить филлером
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Shutterstock/FOTODOM

Бразилец увлекся уколами филлера в пенис и чуть его не потерял, пишет портал Folha.

35-летний пациент из Сан-Паулу рассказал, что обратился к дерматологу по рекомендации друга, который сам прошел такую процедуру. Мужчина хотел немного увеличить объем пениса, чтобы чувствовать себя увереннее во время секса.

За три процедуры, каждая из которых обошлась ему примерно в $2000, специалист ввел в ткани полового члена гиалуроновую кислоту, аналогично тому, как ее используют для коррекции лица. В результате размер органа увеличился примерно на 4 см в окружности, но вскоре начались осложнения.

Через несколько недель после третьей инъекции мужчина заметил сильную боль, покраснение и отек. Постепенно кончик пениса начал синеть, что указывало на нарушение кровотока. Бразилец был экстренно госпитализирован в клинику урологии, где врачи диагностировали ишемию полового члена — опасное состояние, при котором ткани лишаются достаточного кровоснабжения, что может привести к ампутации.

К счастью, медикам удалось спасти орган с помощью курса антикоагулянтов, сосудорасширяющих препаратов и других терапевтических мер. Однако полный восстановительный период занял около двух месяцев , и теперь мужчина выступает с предупреждением для других.

«Я думал, что это просто косметическая процедура, как филлеры на лицо. Не ожидал, что все обернется так серьезно», — поделился он.

Ранее хирурга осудили за то, что он сфотографировал пенис пациента и отправил фото в общий чат.

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