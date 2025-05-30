Пара выиграла $2 млн, отметив годовщину свадьбы

UPI: супруги из США купили лотерейный билет на годовщину и выиграли $2 млн

Пара из Мичигана выиграла $2 млн, отметив годовщину свадьбы, пишет UPI.

44-летняя жительница округа Окленд и ее муж отпраздновали годовщину брака необычным способом: они купили лотерейный билет. По словам супругов, они решили совместить романтический вечер с любимым занятием — игрой в лотерею.

«Когда мы стерли билет вместе, мой муж заметил цифру 2000000 и подумал, что это ошибка. Мы отсканировали его в приложении у подруги – и не поверили своим глазам», — поделилась эмоциями американка.

Выигрыш стал неожиданным подарком на годовщину. Семья планирует использовать деньги на покупку дома, инвестиции и оплату образования своих детей.

«Радостно видеть, как победный билет объединяет семью и помогает строить будущее. Особенно приятно, что часть средств пойдет на образование их детей», — добавили организаторы розыгрыша.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $1 млн после того, как выполнил одну просьбу жены.