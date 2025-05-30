Преподаватель драматического искусства заставлял студенток раздеваться на занятиях

В США преподавателя драматического искусства обвинили в том, что он заставлял студенток раздеваться на сцене перед однокурсниками и смотреть на оргии, пишет New York Post.

Инцидент произошел во время занятия по работе с телом в актерском искусстве, где, как утверждается, преподаватель Мэйс Арчер объяснил, что «тело — это инструмент актера» и попросил учениц раздеться, чтобы «избавиться от стыда». По словам нескольких студенток, они чувствовали себя неуютно, но не знали, как правильно отказаться, опасаясь получить низкие оценки или быть высмеянными.

«Он сказал, что если мы хотим стать настоящими актрисами, то должны научиться не стесняться своего тела», — рассказала одна из девушек, которая попросила не называть ее имя.

После того как несколько родителей и сами студентки обратились в руководство колледжа, Арчер был временно отстранен от работы, а в отношении него начата внутренняя проверка.

«Мы воспринимаем эти обвинения чрезвычайно серьезно и проводим полное расследование. Мы стремимся к тому, чтобы наш кампус оставался безопасным и поддерживающим для всех студентов», — говорится в заявлении колледжа.

Также в дело вмешалась местная полиция, поскольку некоторые из студенток, которым на момент инцидента было меньше 18 лет, могли быть признаны «несовершеннолетними жертвами эксплуатации».

В колледже также заявили, что предоставят результаты внутреннего расследования в департамент образования и полицию, если будут найдены подтверждения нарушений.

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