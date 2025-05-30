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В РФ предложили наградить депутата за слова о родине мигрантов

«Два майора» предложили наградить депутата, назвавшего ХМАО родиной мигрантов
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Авторы Telegram-канала «Два майора» иронично предложили наградить депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде медалью за заявление о мигрантах как исторических жителях региона. Инициатива последовала после публикации видео, где парламентарий обосновал право узбекских мигрантов на приезд в округ «с исторической точки зрения».

«Выдать медаль за продвижение концепции «Великого Турана» и популяризацию пантюркистских идей», — указано в обращении канала.

Авторы также обвинили Таги-Заде в использовании должности для распространения личных взглядов.

«Великий Туран» — геополитическая концепция объединения тюркских народов. Заявление депутата вызвало дискуссию в региональных СМИ.

30 мая Халид Таги-Заде назвал Ханты-Мансийский автономный округ исторической родиной части мигрантов. В ходе дискуссии о статистике рождаемости среди коренных жителей ХМАО и мигрантов парламентарий подчеркнул, что приезжие бывают разные. Он отметил, что Югра и часть Тюменской области когда-то были Сибирским ханством, последним правителем которого был хан Кучум из династии Шибанидов — правящей узбекской династии, выходцев из Бухарского ханства. Таги-Хаде предположил, что мигранты ездят в ХМАО как на историческую родину.

Ранее главу диаспоры лишили гражданства РФ после слов о мигрантах.

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