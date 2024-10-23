Ночевавшая в гостинице женщина проснулась из-за мыши, бегавшей по ее лицу

Британка рассказала, что ночевала в гостинице и проснулась оттого, что по ее лицу бегала мышь, пишет Daily Star.

Франческа Фатторе рассказала, что остановилась в гостинице в другом городе, куда приехала по работе. Ночью она почувствовала, что кто-то бегает по ее лицу, и спросонья подумала, что это домашний кот. Однако в следующую секунду британка вспомнила, что находится в отеле, поэтому вскочила с кровати.

Оказалось, по лицу женщины бегала мышь, пробравшаяся в номер. Женщина открыла дверь в коридор и выгнала грызуна, после чего сообщила о случившемся администратору. Несмотря на произошедшее, Франческа решила не менять отель, хотя до конца своего пребывания не могла уснуть.

Представители гостиницы уже извинились перед женщиной и предложили ей вернуть деньги.

Ранее мужчина пожаловался, что крысы прогрызли стены в доме и питаются его одеждой.