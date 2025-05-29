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Общество
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На Урале накрыли организаторов незаконной миграции с иностранцем во главе

В Екатеринбурге девять человек обвинили в организации незаконной миграции
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Преступную группу обвинили в организации незаконной миграции в Екатеринбурге. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, участники группы под «руководством» 41-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик находили мигрантов, которые хотели встать на учет. Их фиктивно регистрировали и выдавали ответы на вопросы тестов, связанных со знанием русского языка.

«Это позволяло экзаменующимся отвечать на тестовые вопросы без знания даже основ русского языка. Таким образом, иностранцы получали возможность легального пребывания и работы на территории России», – сообщается в публикации.

Всего в махинациях участвовали девять человек из РФ и других стран, у каждого была своя роль. Обвиняемых задержали, на данный момент они находятся под стражей.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Не исключается, что в составе ОПГ были и другие люди.

Ранее в Ростовской области двое полицейских стали фигурантами дела о незаконной миграции.

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