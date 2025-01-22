Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии рассказали о ходе расследования повреждения кабеля в Балтийском море

В Финляндии сообщили о завершении экспертизы якоря задержанного танкера Eagle S
close
Finnish Border Guard/Reuters

Финская полиция заявила, что завершила техническую экспертизу поднятого со дна Финского залива якоря танкера Eagle S, задержанного в Финляндии по подозрению в повреждении подводного электрокабеля EstLink 2. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители считают, что якорь оторвался от своей цепи, когда финские власти приказали экипажу поднять его. Они заявили, что расследование повреждения кабеля продолжается и будет вестись еще несколько месяцев.

Как сообщили в полиции, следователи выяснят, было ли повреждение кабеля умышленным, как якорь танкера оказался незакрепленным и по какой причине экипаж не заметил волочение кабеля на протяжении почти 100 километров.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может, и связал это происшествие с «теневым флотом» России.

Ранее в России назвали провокацией НАТО историю с поврежденным кабелем на Балтике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами