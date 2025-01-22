В Финляндии рассказали о ходе расследования повреждения кабеля в Балтийском море

Финская полиция заявила, что завершила техническую экспертизу поднятого со дна Финского залива якоря танкера Eagle S, задержанного в Финляндии по подозрению в повреждении подводного электрокабеля EstLink 2. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители считают, что якорь оторвался от своей цепи, когда финские власти приказали экипажу поднять его. Они заявили, что расследование повреждения кабеля продолжается и будет вестись еще несколько месяцев.

Как сообщили в полиции, следователи выяснят, было ли повреждение кабеля умышленным, как якорь танкера оказался незакрепленным и по какой причине экипаж не заметил волочение кабеля на протяжении почти 100 километров.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может, и связал это происшествие с «теневым флотом» России.

Ранее в России назвали провокацией НАТО историю с поврежденным кабелем на Балтике.