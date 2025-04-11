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Во Франции школьникам запретили использовать смартфоны на уроках

Le Figaro: во Франции школьникам запретили пользоваться смартфонами
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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции учащимся всех средних общеобразовательных учреждений запретили пользоваться смартфонами со следующего учебного года. Об этом пишет Le Figaro.

Запрет будет действовать в течение всего учебного дня. Учащиеся смогут приходить в образовательное учреждение с телефоном, но его будет необходимо сдать на хранение в специальный шкафчик. Забрать гаджет разрешат только после занятий.

Подобный эксперимент уже прошел в 180 учреждениях среди 50 тысяч детей. Поскольку министерство образования признало его успешным, запрет будет действовать на территории всей страны.

В конце марта детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила, что необходим закон, запрещающий использование смартфонов в школе, поскольку дети мало общаются друг с другом, отдавая предпочтение социальным сетям, ставшими механизмом их отчуждения друг от друга. Она посоветовала родителям бороться с зависимостью детей от смартфонов, подчеркнув, что, сидя в соцсетях, они не научатся дружить, а в будущем не смогут самореализоваться.

Ранее специалист перечислил способы борьбы с зависимостью от интернета.

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