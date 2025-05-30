На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Вологодской области оценили эффект от запрета на продажу алкоголя

Губернатор Вологодской области Филимонов: потребление алкоголя снизилось на 20%
close
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

В Вологодской области потребление алкоголя снизилось на 20% спустя три месяца действия ограничений на его продажу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Ведем системную и жесткую борьбу с алкоголизацией населения. Благодаря принятым мерам в регионе заметно снизился объем потребления алкоголя», — заявил он.

По словам губернатора, к 30 мая наблюдается снижения продажи алкоголя в сетевых магазинах — на 32,1%, по региону — на 20%. Он добавил, что было закрыто 244 алкомаркета, 7 из которых — за текущую неделю. Филимонов подчеркнул, ссылаясь на данные Минздрава РФ, что смертность в регионе с момента введения ограничений снизилась на 50%.

Помимо этого, сократилось количество нарушений, связанных с употреблением алкоголя, число аварий из-за нетрезвых водителей уменьшилось на 49%. Кроме того, жители Вологодской области стали реже употреблять алкоголь в общественных местах.

Губернатор отметил, что меньше людей стали поступать в медицинские учреждения в состоянии алкогольного опьянения, также случаев отравления алкоголем стало меньше на 59%, а госпитализации людей с алкогольным психозом — на 9%.

В начале апреля в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

Ранее в районе Нижегородской области предложили полностью запретить продажу алкоголя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами