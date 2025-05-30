В Вологодской области оценили эффект от запрета на продажу алкоголя

В Вологодской области потребление алкоголя снизилось на 20% спустя три месяца действия ограничений на его продажу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Ведем системную и жесткую борьбу с алкоголизацией населения. Благодаря принятым мерам в регионе заметно снизился объем потребления алкоголя», — заявил он.

По словам губернатора, к 30 мая наблюдается снижения продажи алкоголя в сетевых магазинах — на 32,1%, по региону — на 20%. Он добавил, что было закрыто 244 алкомаркета, 7 из которых — за текущую неделю. Филимонов подчеркнул, ссылаясь на данные Минздрава РФ, что смертность в регионе с момента введения ограничений снизилась на 50%.

Помимо этого, сократилось количество нарушений, связанных с употреблением алкоголя, число аварий из-за нетрезвых водителей уменьшилось на 49%. Кроме того, жители Вологодской области стали реже употреблять алкоголь в общественных местах.

Губернатор отметил, что меньше людей стали поступать в медицинские учреждения в состоянии алкогольного опьянения, также случаев отравления алкоголем стало меньше на 59%, а госпитализации людей с алкогольным психозом — на 9%.

В начале апреля в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

Ранее в районе Нижегородской области предложили полностью запретить продажу алкоголя.