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Женщина подала в суд на мужа-врача, увидев его в кино для взрослых

В Индии супруга подала в суд на мужа-врача, увидев его в порно
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Shutterstock

В Индии местная жительница штата Уттар-Прадеш подала в суд на супруга, обвинив его в многолетнем домашнем насилии, неверности, а также участии в съемках контента для взрослых. Об этом сообщает The Times of India.

По утверждению заявительницы, ее супруг, занимающий должность врача в одной из клиник города Лакхнау, работал порно-актером. Контент с его участием, по словам женщины, якобы размещен на специализированных платных ресурсах. Также потерпевшая отметила, что съемки, вероятно, велись в их прошлом доме — на кадрах она узнала обои, шторы и другие предметы интерьера, которые самолично покупала несколько лет назад.

Ответчик все обвинения супруги отрицает. В беседе с полицейскими он заявил, что видео, которые попались его жене, сделаны с использованием технологии deepfake. Мужчина подозревает, что его мог подставить родственник супруги, который работает инженером-программистом. Он считает, что жена подговорила родственника сфальсифицировать контент, чтобы разрушить его карьеру и психическое здоровье.

Ранее в Индии брачная аферистка 25 раз вышла замуж, чтобы ограбить своих супругов.

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