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Общество
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В Петербурге ввели желтый уровень опасности из-за погоды

В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за ливней и гроз
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Depositphotos

В Санкт-Петербурге сегодня ввели желтый уровень опасности из-за ливней, гроз и сильного ветра. Аналогичная погода в городе сохранится и завтра, 31 мая, сообщает «Мойка78» со ссылкой на предупреждения МЧС и городской администрации.

Сегодня непогода в Петербурге останется до конца дня – будут идти ливни с грозами, сохранится сильный ветер порывами до 15 м/с. По этой причине в городе объявлен желтый уровень погодной опасности вплоть до 20:00. Горожан призывают соблюдать осторожность, особенно во время движения по проезжей части.

Завтра, 31 мая, неблагоприятные погодные условия в Петербурге сохранятся. По данным пресс-службы ГУ МЧС по городу, пройдет кратковременные дожди, местами с грозами.

Напомним, накануне желтый уровень погодной опасности синоптики ввели на территории Москвы из-за прогнозируемой жары. Так, местами в столице ожидается температура до +30°C, что символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

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