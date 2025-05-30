Спасатели Подмосковья планируют использовать беспилотники при ЧС

МЧС: спасатели Подмосковья хотят использовать БПЛА для оповещения граждан при ЧС

Спасатели Московской области хотят начать использовать беспилотники для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. Об этом журналистам сообщил начальник главного управления МЧС по региону генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов, его слова приводит РИА Новости.

«Прорабатывается вопрос использования беспилотных летательных аппаратов для проведения информирования населения в ЧС», — сказал он.

Также начальник главного управления МЧС Московской области заявил, что дроны будут доставлять средства защиты и огнетушащие вещества при пожарах в высотках.

Павлов добавил, что в комплекс технических средств для передачи сообщений о ЧС планируется также ввести домофоны.

До этого группа компаний «Геоскан» сообщила, что в учебной программе российских школ для учащихся 8–9 классов появились основы управления беспилотными летательными аппаратами. Новое пособие войдет в модуль «Робототехника» предмета «Технология» и рассчитано на 34 учебных часа. Курс прошел государственную экспертизу и уже включен в федеральный перечень учебников.

Ранее инструктор школы БПЛА назвал способ безопасно таранить дроны противника.