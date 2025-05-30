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Общество
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Спасатели Подмосковья планируют использовать беспилотники при ЧС

МЧС: спасатели Подмосковья хотят использовать БПЛА для оповещения граждан при ЧС
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Shutterstock

Спасатели Московской области хотят начать использовать беспилотники для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. Об этом журналистам сообщил начальник главного управления МЧС по региону генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов, его слова приводит РИА Новости.

«Прорабатывается вопрос использования беспилотных летательных аппаратов для проведения информирования населения в ЧС», — сказал он.

Также начальник главного управления МЧС Московской области заявил, что дроны будут доставлять средства защиты и огнетушащие вещества при пожарах в высотках.

Павлов добавил, что в комплекс технических средств для передачи сообщений о ЧС планируется также ввести домофоны.

До этого группа компаний «Геоскан» сообщила, что в учебной программе российских школ для учащихся 8–9 классов появились основы управления беспилотными летательными аппаратами. Новое пособие войдет в модуль «Робототехника» предмета «Технология» и рассчитано на 34 учебных часа. Курс прошел государственную экспертизу и уже включен в федеральный перечень учебников.

Ранее инструктор школы БПЛА назвал способ безопасно таранить дроны противника.

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