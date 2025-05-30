Низкий уровень безопасности стал главным страхом родителей перед летними поездками детей

Главными страхами родителей, которые отправляют своих детей в лагерь или самостоятельную поездку летом, стали недостаточный уровень безопасности и контроля со стороны взрослых, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахования.

По данным исследования, 25% детей в России летом отправятся в деревню или в другой город к родственникам, 20% — в семейное путешествие, 11% — в лагерь, 6% — на спортивные сборы, а 4% — в специализированный образовательный лагерь.

Говоря о своих страхах перед самостоятельными поездками детей, 34% участников опроса заявили о боязни недостаточного уровня безопасности и контроля в месте отдыха, 20% переживают о травмах, 19% — о болезнях, а 18% — плохих компаний.

Также 34% респондентов заявили, что в самостоятельных поездках у детей развивается ответственность, 21% — новые знакомства и социализация, 17% — получение новых навыков, 7% — развитие командной работы.

Что касается защиты детей от возможных инцидентов, 49% родителей заявили, что они оформляют страховой полис на ребенка.

По словам генерального директора СберСтрахования Михаила Волкова, каждый родитель хочет защитить своего ребенка.

«Если на лето страхуют своих детей только 6% респондентов, то защиту на круглый год оформляют в 3 раза больше участников опроса. Дети познают мир методом проб и ошибок, взрослеют и набираются опыта, набивая шишки и наступая на грабли», — сказала она.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 22 мая 2025 года. Всего в нем приняли участие 92 540 интернет-пользователей.