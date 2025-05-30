WhatsApp и Telegram смогут продолжить работу в России на фоне появления конкурента

Боярский: WhatsApp и Telegram смогут работать в РФ после запуска нового сервиса

Мессенджеры WhatsApp и Telegram сохранят возможность работы в России при безусловном выполнении требований законодательства России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своем Telegram-канале.

«Мы создаем альтернативу, а не запреты. Эти сервисы могут функционировать, но только при соблюдении наших законов. Игнорировать правила, пользуясь отсутствием замены, больше не получится», — подчеркнул депутат.

Разрабатываемый российский цифровой сервис предложит расширенную функциональность, что сделает его конкурентоспособным выбором для пользователей.

30 мая Сергей Боярский сообщил, что в Государственную думу внесены поправки в проект о создании в России национального многофункционального сервиса для общения, телефонных вызовов и получения государственных и коммерческих услуг. По словам Боярского, сервис станет безопасной площадкой для общения, телефонных разговоров и получения государственных и коммерческих услуг. Он добавил, что сервис позволит подтверждать возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель без бумажных документов.

Ранее Telegram пообещал 4 млн рублей за публичное унижение WhatsApp.