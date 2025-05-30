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Общество
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В Саратовской области поддержат пострадавших от миграции сайгаков фермеров

Губернатор Бусаргин: власти поддержат пострадавших от миграции сайгаков фермеров
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R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press

Власти Саратовской области окажут поддержку местным фермерам, которые пострадали от миграции сайгаков из Казахстана. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что обсудил с профильным зампредом ситуацию с миграцией сайгаков из Казахстана на территорию Саратовской области. По словам губернатора, все службы и специалисты находятся в приграничных районах на местах, ведут соответствующий мониторинг и принимают необходимые меры.

Также Бусаргин отметил, что перед министерством сельского хозяйства и финансовым блоком правительства поставлена задача «оперативно оценить нанесенный животными ущерб» местным фермерам. Кроме того, они должны проработать дополнительный алгоритм поддержки сельхозпроизводителей.

28 мая Казахстан объявил о частичном снятии запрета на охоту на сайгаков из-за роста популяции. По данным правительства, это вынужденная мера для защиты сельского хозяйства от ущерба, который наносят животные. Сайгаки ранее находились на грани исчезновения, но сейчас в Казахстане насчитывается около 4,1 млн особей.

Ранее стало известно, что в России выросла популяция одной из редчайших птиц в мире.

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